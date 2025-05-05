توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني و مركز الدراسات السياسية والدولية الإيراني

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية على هامش حلقة نقاش حول "العلاقات الأذربيجانية الإيرانية في سياق العمليات الإقليمية" في مقر مركز تحليل العلاقات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة تنص على تنفيذ التبادل الأكاديمي والمشاريع المشتركة القائمة على التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومركز الدراسات السياسية والدولية.

تم التوقيع على الوثيقة من قبل رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني فريد شفييف ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية ونائب وزير الخارجية سعيد خطيب زاده.