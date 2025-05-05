نائب وزير الخارجية الإيراني: زيارة مسعود بزشكيان أذربيجان أثبتت أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة من التطور

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

قال نائب وزير الخارجية الايراني رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية سعيد خطيب زاده في تصريح لصحفيين إن الزيارة الرسمية والتاريخية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أذربيجان تتمتع بأهمية كبيرة من حيث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأظهرت اللقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومذكرات التفاهم الموقعة والبيانات المشتركة الصادرة خلال الزيارة أن العلاقات الإيرانية الأذربيجانية دخلت مرحلة جديدة من التطور.

وتحدث خطيب زاده عن أهمية الزيارة قائلا إن "العلاقات بين إيران وأذربيجان لا تقتصر على القرب الجغرافي وإن الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية العميقة التي تربط الشعبين هي امتداد طبيعي لهذه العلاقات وقد اظهرت هذه الزيارة باعتبارها استمرارا منطقيا للقاءات سابقة أن التعاون القائم على الثقة المتبادلة والإرادة السياسية قد تعمق وإيران وأذربيجان هما أقرب شريكين طبيعيين في المنطقة".

كما أشار خطيب زاده إلى أنه على الرغم من أن بعض العقبات الخارجية والاصطناعية أحدثت بعض الصعوبات في تطوير العلاقات في السنوات الأخيرة إلا أن البلدين يظهران إرادة سياسية قوية للتغلب على هذه العقبات قائلا إن "الطرفين يتخذان خطوات مهمة نحو التنمية السريعة والمستدامة للعلاقات الطبيعية".

كما تطرق نائب الوزير إلى الهجوم المرتكب على سفارة أذربيجان في طهران مشيرا إلى أن هذا الحادث حادث مؤلم ومؤسف لكلا الشعبين مضيفا إجراء السلطات الأمنية والقضائية الإيرانية تحقيقا موسعا وشاملا في الحادث وقال "رغم أن محاكمة منظم الهجوم ياسين حسين زاده تأخرت لأسباب فنية معينة إلا أن الجانب الإيراني أعرب عن ثقته في تحقيق العدالة بشكل كامل". وأكد أن النظام القضائي الإيراني ينفذ جميع الإجراءات القضائية بشفافية وفي إطار القانون وأن الرئيس مسعود بزشكيان يقدر عاليا صبر وتفهم أذربيجان شعبا وحكومة في هذه القضية. وأعرب خطيب زاده عن اعتقاده بأن البلدين سيحلان هذا الحادث بشكل عادل من خلال الاحترام المتبادل والقنوات الدبلوماسية.