نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

قال رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية ونائب وزير الخارجية سعيد خطيب زاده في كلمة ألقاها حلقة نقاش حول "العلاقات الأذربيجانية الإيرانية في سياق العمليات الإقليمية" إن "أذربيجان لها أهمية خاصة بالنسبة لنا وهناك روابط ومشاعر مشتركة تربط البلدين بعضهما ببعض."

وقال إن الأيام الأخيرة شهدت بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين أذربيجان وإيران: "وكان السبب الرئيسي لهذه المرحلة هو زيارة الرئيس الإيراني أذربيجان."

كما أكد خطيب زاده أنه "من الواجب إزالة الحواجز المصطنعة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى".