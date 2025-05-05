وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

باكو، 6 مايو، أذرتاج

زارت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها على هامش زيارتها الرسمية الإمارات العربية المتحدة جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبوظبي.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الوفد البرلماني الأذربيجاني أحيط علما بأكبر مساجد الإمارات المبني مبادرة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث إن عدد المصلين فيه أيام الجمعة والعيدين يصل إلى 40 ألف مصل.

وعقب التعرف على المسجد وقعت رئيسة المجلس الوطني في كتاب ضيوف الشرف.