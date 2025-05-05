افتتاح معرض غامر "لفن الرباط للسجاد" لدى المتحف الأذربيجاني الوطني للسجاد – صور

باكو، 6 مايو، أذرتاج

افتتح لدى المتحف الأذربيجاني الوطني للسجاد معرض غامر "لفن الرباط للسجاد" بحضور نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا والأميرة المغربية رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط للا حسناء وضيوف آخرين.

وافتتحت المعرض مديرة المتحف الأذربيجاني للسجاد أمينة ملكوفا بكلمة موجزة أكدت فيها على أن فن نسج السجاد إسهام عظيم في التراث الثقافي العالمي وليس في تراث أذربيجان فقط. وأضافت أن الرئيس إلهام علييف رسم بالاحتفال بيوم نساجة السجاد في البلد 5 مايو سنويا. وزادت أن فن نسج السجاد الأذربيجاني مدرج في قائمة التراث غير المادي الإنساني لليونسكو عام 2010م.

وبعد الفصل الرسمي قدم الفصل الإبداعي حيث عرض الفيلم المتحرك "حكاية سحرية حول الجنّية" قبل تقديم الأغنية الحديثة "انسجي بالحب" للملحن فائق شجاع الدينوف على قصيدة الفنان الشعبي إيلدار ميكائيلزاده.

عقب الفصل الفني جرى افتتاح المعرض.

ويُعرض في المعرض جمال سجّادة الرباط من خلال سيناريو غامر وجذّاب بصرياً يجمع بين التجربة المادية والافتراضية للمعرض ويشمل المعرض صوراً فنية ورسومات توضيحية إلى جانب سجادة الرباط أصلية تعود إلى القرن العشرين وكذلك سجادة منسوبة إلى مركز قازاخ لحياكة السجاد في أوائل القرن العشرين في أذربيجان وتُبرز هذه المعروضات الصلة بين تقليدين عريقين في فنون النسيج.

وقد صُمِّم المعرض كرحلة فنية يستعرض فيها أصل سجادة الرباط وتقنيات نسجها الدقيقة والدور الأساسي الذي تؤديه النساء الحِرَفيّات في الحفاظ على هذا التقليد. كما يُقدّم المعرض تركيبات فنية متنوعة وسجادات نُسجت داخل المتحف.

وتستمر فعاليات المعرض إلى 10 مايو.

ثم تعرف الضيوف على المتحف الأذربيجاني الوطني للسجاد.