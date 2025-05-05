رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو

باكو، 6 مايو، أذرتاج

زار رئيس الوزراء البيلاروسي ألكساندر تورتشين مع الوفد المرافق له حديقة النصر في باكو 6 مايو أيار اليوم.

واصطف حرس الشرف على مقدم الضيف بمدخل الحديقة.

ووضع رئيس الوزراء البيلاروسي الإكليل من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الضيوف علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ 44 يوما الوطنية.

يشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.