بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي

باكو، 6 مايو، أذرتاج

عُقد في السادس من مايو في وكالة تنمية الإعلام الأذربيجانية لقاء مع عددٍ من ممثلي وسائل الإعلام والمسؤولين عن الاتصال في عدد من الهيئات الحكومية لجمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة والجولات الإعلامية المنفذة ضمن تنفيذ "خارطة الطريق" المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال الإعلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكستان.

وجاء في بيان الوكالة أن نائب المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام، ناطق محمدلي أكّد على أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وأوزبكستان تتطور بنجاح في جميع المجالات، مشدداً على أهمية توسيع التعاون في المجال الإعلامي في هذا السياق.

كما أشار إلى أن تبادل الخبرات والموارد في قطاع الإعلام وتنفيذ المشاريع المشتركة والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية للمسؤولين عن الاتصال والصحفيين تحتل مكانة بارزة ضمن إطار "خارطة الطريق".