الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء

باكو، 6 مايو، أذرتاج

أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء.

تقدم وكالة أذرتاج نص الحديث الصحفي:

س: يسافر الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام بزيارة دولة إلى جمهورية أذربيجان في 7 و8 مايو 2025م وكيف تقيّمون الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والتعاون بين بلدينا؟

ج: أود بادئ ذي بدء أن أُشير إلى أن أذربيجان وفيت نام تجمعهما علاقات صداقة تعود لأكثر من نصف قرن فقد سافر رئيس جمهورية فيت نام الديمقراطية هو شي منه إلى جمهورية أذربيجان السوفييتية عام 1959 وفي عام 1983 سافر الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي إلى فيت نام ولا شك في أن هذه الزيارتين التاريخيتين أصبحتا أساسًا راسخًا لتطوير التعاون بين بلدينا.

وسافرت بزيارة دولة إلى بلدكم عام 2014 كما سافر فخامة رئيس جمهورية فييت نام الاشتراكية السيد شيونغ تان سانغ بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان عام 2015. وقد فتحت هاتان الزيارتان صفحة جديدة في العلاقات بين دولتينا وشكلتا دفعة قوية لتطورها المستقبلي وفي إطار زيارة الرئيس شيونغ تان سانغ تم تنظيم المنتدى الأول للأعمال بين أذربيجان وفييت نام بمشاركة مسؤولين رسميين إلى جانب ممثلين عن دوائر الأعمال في مجالات النفط والغاز والطاقة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمالية والصناعة، والتجارة والسياحة والنقل والصيدلة وغيرها من القطاعات.

وتم إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الفييت نامية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات وتحديد مجالات جديدة للتعاون المشترك وتعتبر هذه اللجنة منصة مهمة للحوار المنتظم وتنفيذ المبادرات المشتركة بشكل فعّال.

تُجرى مشاورات سياسية عبر قنوات وزارات الخارجية وآخرها تم في النصف الثاني من شهر أبريل هذا العام. كما أن هناك مجموعات عمل بين البرلمانين في كلا البلدين تعزز العلاقات البرلمانية.

وتتعاون دولتانا بشكل فعال ضمن أكبر المنظمات الدولية بما في ذلك حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة.

وتولي أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيت نام ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 223.93 مليون دولار أمريكي ولدينا القدرة على زيادة هذا المؤشر في المستقبل بلا شك.

ويتعاون بلدانا أيضًا في قطاع النفط وتعاقدت شركتا "بنه سون للتكرير والصناعات البتروكيميائية" الفيت نامية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار عام 2019. تقوم شراكتنا في مجال النفط على أساس تاريخي قوي حيث لعب الخبراء الأذربيجانيون دورًا رئيسيًا في إنشاء وتطوير صناعة النفط في فيت نام وليس من قبيل المصادفة أن المدير العام الأول لشركة "فيزو بترول" المشتركة التي تم إنشاؤها عام 1981 بمساعدة من الاتحاد السوفيتي كان الأذربيجاني جلال محمدوف.

كما تعود جذور تعاوننا في مجالات الثقافة والإنسانية والتعليم إلى الحقبة السوفيتية ولكنها تطورت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة وقام الملحن الأذربيجاني قاره قارايف عام 1955 بتأليف "سويت فيت نام" للفيلم السوفيتي الفيت نامي الوثائقي الأول عن حرب فيت نام وقدم العرض الأول للفيلم في هانوي عام 2023 وبدعوة من الرئيس هو تشي منه واقتراح من الحكومة السوفيتية شارك المخرج الأذربيجاني أجدر إبراهيموف مشاركة نشطة في تأسيس مدرسة سينمائية في فيت نام بين عامي 1959 و1962 حيث ألقى دروسًا متقدمة وأخرج ثلاثة أفلام وقد تم تكريمه بوسام العمل الأعلى من جمهورية فيت نام الاشتراكية تقديرًا لخدماته.

وتعلم حوالي 5 آلاف فيت نامي في أذربيجان خلال الحقبة السوفيتية ويشغل العديد منهم حاليًا مناصب مسؤولية في الهيئات الحكومية في فيتنام. والتقيت خلال زيارتي هانوي عام 2014 بخريجي الجامعات الأذربيجانية من الفيت ناميين الذين عبروا عن كلمات صادقة حول بلدنا والسنوات التي قضوها هنا تم عام 2015 تأسيس جمعية الصداقة الفيتنامية الأذربيجانية في هانوي لربط خريجي الجامعات الأذربيجانية.

وعند الحديث عن العلاقات الثقافية بين بلدينا أود أن أذكر أنها تواصل التطور وتعززها من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة وعلى سبيل المثال، جرى عام 2024 عرض فيلم "صانعو الأساطير" في باكو الذي يكرم بطولات جنودكم في حرب فيت نام وفي نفس العام تم تنظيم أيام فيت نام في عاصمتنا بمناسبة الذكرى الـ 65 لسفر قائد فيت نام هو تشي منه إلى أذربيجان.

ويواصل صندوق حيدر علييف تنفيذ مشاريع نشطة في فيت نام بما في ذلك بناء مدرسة ابتدائية في مقاطعة ها جيانغ عام 2018 وفي أبريل هذا العام خلال زيارتها بلدكم التقت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا نائبَ الرئيس فو تي آن سوان وزوجة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نو فون لي وممثلي صناعة الإبداع ومديري كلية هانوي للتجارة والسياحة إضافة إلى خريجي فيت نام الذين درسوا في أذربيجان وقدمت خلال اللقاء شهادة تتعلق بالدعم المالي من قبل مؤسسة حيدر علييف إلى كلية هانوي للتجارة والسياحة.

وبذلك تتطور العلاقات بين أذربيجان وفيت نام بنجاح في جميع المجالات الرئيسية.

س: وفي سياق رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد ما هي أهمية زيارة قائد فيت نام القادمة إلى أذربيجان؟

ج: كما هو معروف تكون زيارة السيد لام القادمة هي أول زيارة له بصفته أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيت نامي وهذه الزيارة التي تعكس جهود الجانبين لتعميق العلاقات الثنائية وتفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك تحمل أهمية سياسية كبيرة وفي هذا السياق يمكن اعتبار الزيارة مرحلة هامة في تطوير التعاون بين أذربيجان وفيت نام.

ويشمل برنامج الزيارة مجموعة واسعة من المسائل التي تغطي الجوانب الرئيسية للأجندة الثنائية ويمكّن هذا من إجراء تبادل شامل للآراء بشأن المواضيع الراهنة والتوصل إلى توافق في الآراء وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتعاون المشترك ويتم التركيز بشكل خاص على الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن التبادل الثقافي والإنساني.

وعلاوة على ذلك، يتم تخصيص أهمية خاصة لتطوير الحوار بين الحزبين ويظهر التعاون بين حزب أذربيجان الجديد والحزب الشيوعي الفيت نامي ديناميكية إيجابية وتكون الزيارة القادمة تأكيدًا إضافيًا على مستوى التعاون المتبادل في المجالين السياسي والإيديولوجي.

وأنا وطيد الثقة في أن زيارة السيد لام تكون دافعًا مهمًا لتعزيز التعاون بشكل أكثر نشاطًا وتفتح آفاقًا جديدة لتطور العلاقات بين أذربيجان وفيت نام بروح من الصداقة والاحترام المتبادل.

س: ما هي الآفاق والإمكانات المتاحة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين فيت نام وأذربيجان في المستقبل؟

ج: أعتقد أن بلدينا يمتلكان جميع الإمكانيات اللازمة لمواصلة تطوير إمكانات التعاون في مختلف المجالات وعند الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية لا بد من الإشارة إلى أن هناك فرصَ تعاون جديدة لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي فقط بل وتؤسس لأساس متين لشراكة متبادلة المنفعة أيضًا، مما سيساعد بدوره في تنويع اقتصادينا في المستقبل.

وإن قطاع السياحة هو أحد الاتجاهات الواعدة الرئيسية لتعزيز العلاقات بين بلدينا فإن إنشاء خط جوي مباشر بين باكو ومدن فيت نام سيسهم بالتوازي مع تطوير البرامج السياحية في زيادة اهتمام مواطني البلدين بثقافة وتاريخ بعضهم بعضا. كما أن تكثيف المشاريع الثقافية المشتركة وتطوير البرامج والمبادرات المتعلقة بالبعثات الإنسانية في مجالي الصحة والبيئة تمثل جميعها مجالات ذات اهتمام مشترك لبلدينا.

وبالطبع مجال التعليم يُعد من المجالات المهمة ونكون سعداء كما هو الحال دائمًا باستقبال الطلاب من فيت نام ويمكنهم الاستفادة من البرامج التعليمية التي تقدمها أذربيجان في إطار المنح الدراسية والمساعدات المقدمة لمواطني البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز وسيسهم ذلك في تعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحوث العلمية وتعميق التواصل الشخصي بين أذربيجان وفيت نام. كما أن تنفيذ برامج التبادل والتعاون في المجالين العلمي والتقني قد يشكل اتجاهًا واعدًا آخر لتطوير العلاقات الثنائية.