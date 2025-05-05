مساعد الرئيس الأذربيجاني يعقد اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام التقليدية والمرئية والسمعية

باكو، 6 مايو، أذرتاج

عقد مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير شؤون السياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف اجتماعا لدى وكالة تنمية الإعلام الأذربيجانية في 6 مايو اليوم مع رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية والمرئية والسمعية.

وأشار حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في الاجتماع إلى أن وسائل الإعلام أصبحت اليوم شريكًا فاعلًا في مسيرة تقدم أذربيجان وبناء المجتمع الحديث نتيجةً للإصلاحات التي تُنفّذ بقيادة الرئيس إلهام علييف حيث وسّعت علاقاتها الدولية وزادت من قدرتها على التأثير في الفضاء الإعلامي العالمي وعززت من تنافسيتها وأكد حاجييف على مكانة الإعلام في الحياة السياسية والثقافية ودوره في تطوير الثقافة والتنوير مشددًا على ضرورة مواصلة أداء هذه الوظائف بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد. كما أبرز أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي وشارك آراءه حول العلاقات بين الدولة ووسائل الإعلام إضافة إلى القضايا الراهنة في هذا المجال.

أما المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام أحمد إسماعيلوف فتحدث عن مجالات فعاليات الوكالة والإجراءات المتخذة ونتائج الإصلاحات الجارية في قطاع الإعلام إضافة إلى آفاق تطوير هذا المجال في المستقبل.

وقيل خلال المناقشات إنه يُخطط في إطار الذكرى الـ150 للصحافة الوطنية تنظيمُ فعاليات متنوعة على المستويين الدولي والمحلي وتنفيذ برامج تطوير بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أجنبية مرموقة إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى تجسيد تاريخ الصحافة الأذربيجانية وحاضرها وتعزيز وعي المجتمع في هذا المجال.

وطرح رؤساء المؤسسات الإعلامية مقترحات في الاجتماع فيما جرى تبادل للآراء حول سبل تطوير قطاع الإعلام في المستقبل والتحديات المعاصرة التي يواجهها.