بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية

باكو، 6 مايو، أذرتاج

بحث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف مع نائب وزير الخارجية الإيراني مدير مركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مسائل التعاون بين البلدين ضمن المنظمات الدولية خاصة الشؤون المدرجة في أجندة التعاون الثنائي والدولي عقب زيارة الرئيس الإيراني البلدَ.

وأشار الطرفان إلى إعطاء إقامة تعاون ثنائي بين مراكز الفكر الأذربيجانية والإيرانية زخما كبيرا للتعاون الثنائي مع خدمته لزيادة الوعي والتنوير في أوساط مجتمعي البلدين حول المواضيع المختلفة.

كما جرى بين نائبي الوزيرين تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.