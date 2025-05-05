الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام تمتلكان جميع الإمكانيات اللازمة لمواصلة تطوير فرص التعاون

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديثه الصحفي الذي أدلى به لوكالة فييت نام للأنباء إن أذربيجان وفييت نام تمتلكان جميع الإمكانيات اللازمة لمواصلة تطوير إمكانات التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس علييف انه لا بد من الإشارة عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أن هناك فرصَ تعاون جديدة لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي فقط بل وتؤسس لأساس متين لشراكة متبادلة المنفعة أيضًا، مما سيساعد بدوره في تنويع اقتصادينا في المستقبل.