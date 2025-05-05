الرئيس إلهام علييف: تولي أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيت نام

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديثه الصحفي الذي أدلى به لوكالة فييت نام للأنباء إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيت نام.

وأشار الرئيس علييف إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2024 إلى 223.93 مليون دولار أمريكي مضيفا "أننا لدينا القدرة على زيادة هذا المؤشر في المستقبل بلا شك ويتعاون بلدانا أيضًا في قطاع النفط."