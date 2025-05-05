الرئيس إلهام علييف: يتواصل تطور العلاقات الثقافية بين بلدينا من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديثه الصحفي الذي أدلى به لوكالة فييت نام للأنباء إن العلاقات الثقافية بين بلدينا يتواصل تطورها وتعززها من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة.

وأشار الرئيس علييف إلى أن جريان عرض فيلم "صانعو الأساطير" عام 2024 في باكو الذي يكرم بطولات جنودكم في حرب فيت نام وفي نفس العام تم تنظيم أيام فيت نام في عاصمتنا بمناسبة الذكرى الـ 65 لسفر قائد فيت نام هو تشي منه إلى أذربيجان.

واكد الرئيس علييف على مواصلة مؤسسة حيدر علييف تنفيذ مشاريع نشطة في فيت نام بما في ذلك بناء مدرسة ابتدائية في مقاطعة ها جيانغ عام 2018 .