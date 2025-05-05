توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الأذربيجاني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

باكو، 6 مايو، أذرتاج

وقعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا على هامش زيارتها الرسمية الإمارات العربية المتحدة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش على مذكرة تفاهم عقب اجتماع منعقد بينهما في 6 مايو اليوم.

وجاء في بيان المجلس الوطني الأذربيجاني أن الوثيقة تخدم لتنسيق العمل المشترك بين الطرفين مع تمكينها من المزيد من تبادل الخبرات والتجارب البرلماني من اجل المزيد من توسيع التعاون البرلماني.