بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي

باكو، 6 مايو، أذرتاج

بحثت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مسائل تطوير التعاون البرلماني بين البلدين على هامش زيارتها الرسمية الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش عن ثقته بأن هذه الزيارة ستُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وبين برلمانيهما، مشيدًا بالنتائج المحققة في مجال التعاون الاقتصادي.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا بدورها إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لها إلى الإمارات بصفتها رئيسة للبرلمان مؤكدة على الروابط التاريخية والدينية والثقافية التي تجمع البلدين وأن العلاقات الثنائية تطورت في أجواء من الأخوّة والاحترام والثقة والدعم المتبادل.

وجرى التأكيد على أهمية الجهود المشتركة لقادة البلدين والزيارات رفيعة المستوى في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما ناقش الجانبان التعاون في إطار المنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وقدمت غفاروفا معلومات حول شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز التي أُنشئت بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مشيرة إلى أن الأنشطة المنفذة خلال رئاسة أذربيجان تُسهم في تعزيز البناء المؤسسي للحركة ومكانتها الدولية.

وهنأ صقر غباش غفاروفا بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز مؤكداً أهمية هذا الإطار في ظل ما يشهده العالم من استقطاب وتوتر وأعرب عن اهتمام بلاده بالتعاون ضمن هذه المنصة. كما أُشير إلى التطور الإيجابي في العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين ودور مجموعات الصداقة وأهمية تبادل الزيارات البرلمانية.