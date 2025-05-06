مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 6 مايو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 6 مايو أيار اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وقدّم محامي المتهم واردانيان أبراهام بيرمان بعد ذلك طلبًا أشار فيه إلى أن تحديدهما أثناء اطلاعهما على محضر جلسة المحكمة المنعقدة في 6 فبراير 2025 وجود أسباب تدعو للاعتراض على هيئة المحكمة حيث أوضح المحامي أن محضر الجلسة لا يتضمّن أي موقف من المحكمة بشأن طلبات الدفاع مما يثير لديهما شكوكًا جدّية حول موضوعية ونزاهة هيئة المحكمة في النظر في القضية وبناءً عليه تقدّم المحامي باعتراض رسمي على هيئة المحكمة.

ودافع المتهم واردانيان عن اعتراض محاميه.

وقال المدعي العام ردا على الاعتراض إن المحامي له الحق في تقديم ملاحظاته بشأن دقة وكمال محاضر جلسات المحكمة مؤكدا على أن عدم إدراج أي جزئية في محضر الجلسة لا يُعدّ سببًا كافيًا للاعتراض على هيئة المحكمة. كما شدد على أن المحامي يحاول تأخير سير العملية القضائية من خلال تقديم اعتراضات تستند إلى أسباب غير واضحة وباتباع نفس الأسلوب بشكل متكرر.

وبناءً على ما ذُكر طلب المدعي العام من المحكمة رفض النظر في الاعتراض وتركه دون متابعة.

وطلب الأشخاص المتضررون المشاركون في الجلسة من المحكمة عدم قبول الاعتراض.

ثم انصرفت المحكمة لعقد التشاور للنظر في الطلب وبعد التشاور تم إعلان قرار المحكمة بشأن الاعتراض من قبل الدفاع حيث نص القرار على ترك الاعتراض دون النظر فيه.

وأوضح القاضي أقايف عند تبرير القرار أن الدفاع لم يقدم أدلة محددة على أن هيئة القضاة المعنية بالملف كانت متورطة في التحقيق الجنائي.

ثم واصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين.

وقال المتضرر ماهر حسينوف إنه أُصيب نتيجة لانفجار قذيفة مدفعية أُطلقت من قبل بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية وسقطت بالقرب منه في أراضي قرية سيرخاوند التابعة لمحافظة أغداره وفي إجابته عن أسئلة الادعاء العام أوضح المتضرر حسينوف "أن الجنود الأرمن كانوا يستهدفون مواقعنا باستمرار وفي الوقت نفسه يقومون بزرع الألغام في أراضينا" مشيرًا إلى أن إرهاب أرمينيا بالألغام استمر ضد أذربيجان وأنه تم في بعض الأحيان اكتشاف تلك الألغام على طرق الإمداد.

وأشار المتضرر الآخر مدد رضاييف إلى أنه تعرض لإصابة خطيرة أثناء أداء واجبه في محافظة لاتشين مضيفا "كنا خلف التلة ولم نتمكن من رؤيتهم بشكل كامل لكنهم كانوا يستخدمون المدفعية الثقيلة لاستهداف طرق الإمداد الخاصة بنا".

وأفاد المتضرر مِهمان حسنوف أنه أصيب في قرية موللار التابعة لمحافظة أغدام قائلا في شهادته إنه كان يعمل في ذلك اليوم في أعمال الحفر والبناء من أجل تنفيذ مشروع إنشاء طريق في أراضي القرية وأثناء ذلك سمع أصوات إطلاق نار وأصيب في ركبته اليمنى جراء سقوط قذيفة على بعد حوالي 80 مترًا وتم نقله إلى مستشفى أغدام المركزي بمساعدة الأشخاص الموجودين في المحيط.

وقال المتضرر سيمور قارايف انه أصيب بإصابة في الجمجمة والدماغ جراء انفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية وسقطت بالقرب منه أثناء العمليات القتالية بين قرية بابراوند في محافظة أغدام وقرية جانياتاق في محافظة أغدرة.

وأبلغ المتضرر صادق باخييف في شهادته أنه أصيب بجروح خطيرة نتيجة لاستفزاز آخر من قبل الجنود الأرمن ونتيجة لهذا الحادث استشهد أو أصيب زملاؤه العسكريون الذين كانوا معه وقال إنه أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل قناص العدو.

وقال المتضرر جسارت حسنزاده في شهادته إنه أصيب جراء انفجار صاروخ موجه مضاد للدبابات من نوع فاقوت الذي أطلقته بقايا القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة غير القانونية في محافظة أغدرة مضيفا ان الصاروخ انفجر بالقرب منه مما أسفر عن إصابته هو وزميله في الخدمة الرقيب كوروغلويف وكذلك بابايف وعلي اصغروف واستشهاد محمدوف قائد الفريق.

وأفاد المتضرر حسن قولييف أنه أصيب في اتجاه قرية سيرخافند في أغدام وأضاف أنه تعرض لإصابة في رأسه ودماغه إضافة إلى إصابة في ساقه.

وأعلنت المحكمة تقارير الطب الشرعي المتعلقة بالمتضررين أيضًا.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 13 مايو.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.