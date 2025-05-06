رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان

فضولي، 6 مايو، أذرتاج

اختتم رئيس وزراء بيلاروس ألكساندر تورتشين زيارته الرسمية أذربيجان في 6 مايو.

وكان في استقبال رئيس الوزراء البيلاروسي تروتشين على ارض مطار فضولي الدولي رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.