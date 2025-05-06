وزير الخارجية يزور العراق

باكو، 7 مايو، (اذرتاج)

توجه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 7 مايو اليوم إلى جمهورية العراق في زيارة رسمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء مع نائب رئيس وزراء جمهورية العراق ووزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك لقاءات أخرى بمسؤولين كبار آخرين.