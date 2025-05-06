انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

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ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:37]
وزير الخارجية يزور العراق
- [10:20]
رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان
- 06.05.2025 [22:15]
بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي
- 06.05.2025 [21:24]
بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية
- 06.05.2025 [20:42]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء
- 06.05.2025 [20:16]
بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي
- 06.05.2025 [19:11]
رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو
- 06.05.2025 [18:15]
وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
- 06.05.2025 [16:30]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء بيلاروس – تـــحديــث
- 06.05.2025 [16:10]
رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.05.2025 [14:46]
نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا
- 06.05.2025 [14:27]
رئيس وزراء بيلاروس يزور مقبرة الشرف
- 06.05.2025 [12:08]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 06.05.2025 [10:54]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 06.05.2025 [10:51]
أذربيجان والسعودية تتعاونان في مجال الرقمنة
- 05.05.2025 [21:52]
توقيع عدد من الوثائق في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي
- 05.05.2025 [19:42]
إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي بمبادرة ليلى علييفا
- 05.05.2025 [19:19]
ألكسندر أوسمولوفسكي: تعمل في بيلاروس 156 شركة برأس مال أذربيجاني
- 05.05.2025 [19:03]
أذربيجان تقدمت 4 مراتب بين شركاء بيلاروس التجاريين
- 05.05.2025 [18:43]
رئيسة المجلس الوطني تزور الإمارات
- 05.05.2025 [18:24]
نتائج الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى
- 05.05.2025 [18:19]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي في باكو
- 05.05.2025 [16:57]
توقيع وثيقة التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومتي أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [16:53]
مذكرة تفاهم بشأن الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي بين أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [16:31]
رئيس وزراء بيلاروس: أذربيجان وبيلاروس تربطهما شراكة استراتيجية
- 05.05.2025 [15:40]
عقد اجتماع موسع بين رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [15:22]
الأميرة المغربية للا حسناء تزور مقابر الشهداء في باكو
- 05.05.2025 [14:40]
السفير: هنغاريا تصدر إلى أذربيجان الأدوية منذ 1993م
- 05.05.2025 [14:31]
رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 05.05.2025 [12:38]
تطهير مساحة 1416.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 05.05.2025 [11:56]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 05.05.2025 [11:53]
سعر برميل النفط يستمر في الانخفاض
- 05.05.2025 [11:50]
تدشين لوحة تذكارية بمعسكر الاعتقال زاكسنهاوزن تخليدا لذكرى أسرى أذربيجان
- 05.05.2025 [11:28]
نتائج الجولة الثالثة والثلاثين بدوري الممتاز
- 05.05.2025 [11:03]
باكو تستضيف المؤتمر الدولي المكرس لصناعة الصيدلية في أذربيجان
- 05.05.2025 [10:37]
ليلى علييفا تحضر حفل اختتام مهرجان اليوغا
- 05.05.2025 [09:52]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تشاركان في كأس الصداقة لنزلاء دور الأيتام
- 05.05.2025 [09:33]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مهرجان باكو الدولي للسجاد
- 05.05.2025 [00:32]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
- 04.05.2025 [22:40]
وفد حكومة أذربيجان يزور سوريا
- 04.05.2025 [20:02]
الأميرة المغربية تشارك بصفتها ضيفة شرف في مهرجان باكو الدولي للسجاد
- 04.05.2025 [19:31]
رئيس إدارة مسلمي القوقاز باشازاده يستقبل بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
- 04.05.2025 [19:15]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران محافظة أوردوباد النخجوانية – صور
- 04.05.2025 [15:52]
تكريم فائزي ماراثون باكو 2025مـ
- 04.05.2025 [15:18]
نائبة المجلس الوطني: إيران مهتمة بتطبيع العلاقات مع أذربيجان
- 04.05.2025 [00:31]
تنظيم الندوة الدولية الرابعة حول الإعلام والقانون ببني ملال المغربية
- 03.05.2025 [22:07]
افتتاح مهرجان السجاد الدولي في باكو لأول مرة
- 03.05.2025 [19:59]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران نخجوان
- 03.05.2025 [15:42]
عقد مشاورات سياسية أولى بين أذربيجان وكينيا
- 03.05.2025 [14:30]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 03.05.2025 [13:43]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
- 03.05.2025 [13:36]
أسعار النفط تنخفض في البورصات العالمية
- 03.05.2025 [12:42]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع وزير الطاقة السوري فرص إقامة تعاون
- 03.05.2025 [12:07]
نادي تراكتور يسطّر إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لدوري إيران للمرة الأولى
- 03.05.2025 [00:11]
نائب مدير أذبرومو: سجاجيد أذربيجان مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية
- 02.05.2025 [19:50]
باكو تستضيف منتدى السجاد الدولي
- 02.05.2025 [16:52]
انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأذربيجاني للدراجات الهوائية
- 02.05.2025 [16:26]
عقد مفاوضات حول مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان وكازاخستان
- 02.05.2025 [16:17]