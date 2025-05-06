انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 27.6 دولار إلى 3395.2 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.13 دولار لتصل إلى 33.26 دولار.