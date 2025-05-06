وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر

لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان إحاطة إعلامية بشأن الوضع الراهن في البلد.

وأبلغ مسؤول باكستاني أن الغارات الجوية التي شنّتها الهند أسفرت عن مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 شخصا فيما تسببت الضربات الجوية بتدمير عدد من المساجد ومن بينها مسجد في بهاولبور، حيث قُتل 13 شخصًا ومن ضمنهم طفلتان رضيعتان.

وأفاد مسؤول باكستاني بأن القوات الباكستانية أسقطت 5 طائرات حربية هندية وتم تدمير مركز قيادة وسيطرة.

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