وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات العسكرية ضد باكستان

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن التوتر بين الهند وباكستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن البيان جاء فيه: "تعرب جمهورية أذربيجان عن قلقها إزاء التصعيد الإضافي للتوتر بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية.

ندين الهجمات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الباكستانية والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. تضامنا مع الشعب الباكستاني، نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا الأبرياء ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وندعو الطرفين للتحلي بالحيطة والحوار البناء من اجل إزالة التوتر الطارئ".