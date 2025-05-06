إسلام آباد: الهند تستهدف موارد المياه الباكستانية

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

حاولت الهند الإضرار بالموارد المائية الحيوية لباكستان خلال الهجوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "جيو" التلفزيونية أن دائرة العلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية أصدرت بيانا يشير الى أن الطائرات الهندية ضربت ليلة السابع من مايو تسعة أهداف في باكستان.

واسقط الجيش الباكستاني 5 طائرات هندية مقاتلة 3 من طراز رفالي وطائرة من طراز سو 30 وطائرة من طراز ميج 29 و5 طائرات دون