أذال تعلن تأخر الرحلتين من باكو إلى موسكو وتأجيل الأخرى الى مومباي

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

تأخرت رحلتي الخطوط الجوية الأذربيجانية (آذال) رقم J2-181 (مطار "دوموديدوفو") ورقم J2-807 (مطار "فنوكوفو") المقررتين من باكو إلى مدينة موسكو الروسية، بسبب إغلاق المجال الجوي في الوجهة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "آزال" ان ركاب الرحلتين المتأخرتين يتم توفير لهم جميع الوسائل اللازمة وفقا للوائح شركة الطيران.

في الوقت نفسه، تم تأجيل رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية J2-059 المقرر إقامتها من باكو إلى مومباي في الهند بسبب إغلاق المجال الجوي فوق باكستان.

وقالت الشركة في بيان "إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مسترشدة بسلامة الطيران وستقوم بإبلاغ الركاب بأي تحديثات".