الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي يصل الى أذربيجان في زيارة دولة

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

وصل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام الى جمهورية أذربيجان في زيارة دولة في 7 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام وزوجته نو فون لين في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية ألنور محمدوف وكبار المسئولين الاخرين.