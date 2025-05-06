حفل استقبال رسمي للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

جرى في 7 مايو حفل استقبال رسمي الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام.

واصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية.

واستقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام وزوجته نو فون لين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية.

ثم عزف النشيدان الوطنيان لكل من جمهوريتي أذربيجان وفيت نام الاشتراكية.

واستعرض رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام حرس الشرف.

وفي ختام المراسم التقطت صورة رسمية.