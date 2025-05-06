لقاء بحضور محدود بين رئيس جمهورية أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

جرى اليوم لقاء بحضور محدود بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام.