وزير الخارجية الأذربيجاني يحيط رئيس العراق علماً بأعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 7 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش زيارته الرسمية البلد في 7 مايو.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة والتعاون رفيعة المستوى بين أذربيجان والعراق وتبادل وجهات نظر حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها ومن ضمنها حول سائر الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير بايراموف إلى ثقته في أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والحوار السياسي المكثف بين البلدين تسهم إسهاما مهما في تنمية التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمارات والنقل والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات.

وتبادل الطرفان الآراء حول مسائل زيادة حجم التبادل التجاري وترويج الاستثمارات المتبادلة وتقوية التواصل بين دوائر الأعمال وتطوير العلاقات السياحية مؤكدين على لعب هذه الجوانب دوراً مهما في تنمية مستقبلية للعلاقات.

وجرى التعبير عن الارتياح من التفاعل ضمن المنظمات الدولية ولا سيما منظمات الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي وعن مواصلة الدعم المتبادل.

وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة للرئيس العراقي رشيد حول الحقائق الجديدة الناشئة في منطقة جنوب القوقاز في الفترة ما بعد النزاع البائد وحول أعمال إعادة البناء والإعمار والإصلاح والتأهيل واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان على أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني ومواجهة تلك الأعمال الإنسانية تهديد الألغام الذي خلفته قوات أرمينيا المسلحة عليها وحول سبل مكافحته وكذلك أجندة السلام الإقليمي.

واستذكر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بامتنان لقاءاته الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش مشاركته في فعاليات الكوب29 المنظمة في باكو العاصمة وكذلك في المنتدى الاقتصادي في دافوس فيما تحدث عن أهمية مثل هذا التواصل رفيع المستوى ناقلا تحياته إلى رئيس الدولة.

وأشار الطرفان في ختام الاجتماع إلى وجوب المزيد من تقوية الجهود الرامية إلى تطوير علاقات الصداقة التي تعتمد على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة بين أذربيجان والعراق.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.