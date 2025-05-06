وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

لقاء بحضور موسع بين رئيسي أذربيجان وفييت نام

باكو، 7 مايو، أذرتاج

عقد لقاء بحضور موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام في باكو في 7 مايو.

 

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