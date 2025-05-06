حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام

باكو، 7 مايو، أذرتاج

جرى في 7 مايو أيار في باكو حفل تبادل الوثائق الموقعة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية فييت نام الاشتراكية بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام.

وتبنى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام الإعلان المشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين أذربيجان وفييت نام.

ثم جرى حفل تبادل الوثائق الموقعة.