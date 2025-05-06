الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام مهتمتان بنشاط حركة عدم الانحياز كمنظمة أكثر نفوذا

باكو، 7 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام في باكو 7 مايو إننا ناشطين معا ضمن منظمة حركة عدم الانحياز وقد ترأست أذربيجان هذه المنظمة لمدة أربع سنوات وخلفت أثرا جميلا وتهتم كلتا الدولتين اليوم بنشاط حركة عدم الانحياز كمنظمة أكثر نفوذا.

وأضاف الرئيس علييف "أننا تبادلنا وجهات نظر اليوم حول سيادة القانون الدولي ولا اختلاف في وجهات النظر أيضا مفيدا أن جميع المسائل ينبغي لها أن تجل حلولا لها على أساس سلامة ووحدة أراضي البلدان وسيادتها عليها وحرمة حدودها وضمن القانون الدولي كما يجب أن تجد المسائل المتنازع عليها كلا حلولا لها عن طريق المفاوضات وسلميا.