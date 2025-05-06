الرئيس إلهام علييف: زيارة الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي لها أهمية كبيرة لتطوير العلاقات

باكو، 7 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام في باكو 7 مايو إن زيارتكم (الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام – أذرتاج) لها أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الفييت نامية الأذربيجانية.

وأعرب رئيس الدولة عن ثقته بأن نتائج الزيارة تكون ناجحة وان تتحول الاتفاقيات التي تم التوصل إليها إلى مشاريع ملموسة.