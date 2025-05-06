الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانيات تعاون عظيمة بين أذربيجان وفييت نام في مختلف الجوانب

باكو، 7 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام في باكو 7 مايو إننا لدينا إمكانيات تعاون عظيمة في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها من الجوانب بفضل جهودنا المشتركة ونوقشت اليوم مسائل تخص هذه الجوانب وغيرها مناقشة واسعة.

واكد رئيس الدولة على أن الوثائق الموقع عليها في مجال الطاقة يمكّننا من القول بأننا نزيد في المستقبل القريب من توسيع تعاوننا في هذا المجال.