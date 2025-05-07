وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نظيره العراقي الشؤون الإقليمية

باكو، 7 مايو، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين على هامش زيارته الرسمية الشؤون الإقليمية حيث استمر الاجتماع على انفراد بين الوزيرين بحضور وفدي الطرفين.

وناقش الطرفان شؤون التعاون الثنائي والإقليمي المدرجة في اجندة البلدين ولا سيما آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والاتصالات والعلوم والثقافة والتعليم والسياحة.

وتناول الجانبان دور علاقات الصداقة والأخوّة التاريخية القائمة بين أذربيجان والعراق وكذلك التقارب الثقافي والتقليدي بين الشعبين في تطوير العلاقات الثنائية. كما تم التأكيد على أهمية الاتصالات والزيارات رفيعة وعالية المستوى وآلية المشاورات السياسية في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأشار الوزير بايراموف إلى أهمية آليات التعاون القائمة بين البلدين ولا سيما اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي ومجلس الأعمال الأذربيجاني العراقي مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية خاصة في مجالي الطاقة والاستثمار المتبادل.

ونوقشت مسائل التعاون ضمن المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا مع التأكيد على أهمية مواصلة الدعم المتبادل ضمن المنصات متعددة الأطراف.

وجرت الإشارة إلى تطوير التعاون في المجالين الإنساني والتعليمي والتأكيد على فائدة المبادرات مثل برامج المنح الدراسية المخصصة للطلاب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز بما في ذلك منحة التعليم الدولية التي تحمل اسم حيدر علييف.

وتمّ التأكيد على أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين جامعة أدا ومعهد الخدمة الدبلوماسية التابع لجمهورية العراق في إطار زيارة اليوم يعتبر حادثا بارزا في توسيع التعاون في المجال التعليمي.

كما تمّ خلال اللقاء التطرّق بالتفصيل إلى قضايا الأمن الإقليمي والدولي والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتوتر القائم بين الهند وباكستان فضلًا عن الواقع القائم في منطقتنا خلال مرحلة ما بعد النزاع وجهود بلدنا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية وإزالة الألغام وبناء السلام.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مسائل راهنة أخرى مدرجة على جدول الأعمال ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

ثم أدلى الوزيران بتصريحات بشأن نتائج الاجتماع وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام.