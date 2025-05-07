وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي

باكو، 7 مايو، أذرتاج

ناقش وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مختلف جوانب التعاون الأذربيجاني العراقي والأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط وكذلك سائر الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أُعرب عن الارتياح لأنّ العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والعراق قد أُقيمت بعد استعادة استقلال أذربيجان، رغم أنّ جذور العلاقات بين الشعبين تعود إلى عصور أقدم. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الزيارات والاتصالات المتبادلة على جميع المستويات بما في ذلك على صعيد الدولة والبرلمان والحكومة ووزارتي الخارجية من أجل الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.

جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقة والإنساني وأشير إلى وجود فرص جيدة لتوسيع التعاون الثنائي مع التأكيد على اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون في هذه المجالات.

كما ناقش الطرفان الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة حول غزة وأعربوا عن أملهم في حل النزاع بطرق سلمية. وتم التأكيد على دعم أذربيجان لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ "الدولتين" بما يتماشى مع معايير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقدّم الوزير بايراموف معلومات لرئيس الوزراء العراقي حول الوضع الحالي والحقائق في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع والأعمال الواسعة النطاق لإعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وأنشطة إزالة الألغام إضافة إلى عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا حيث أكد الوزير بايراموف على استكمال المفاوضات الثنائية بشأن نص اتفاقية السلام التي بدأت بمبادرة من أذربيجان وعلى ضرورة إنهاء المطالبات الإقليمية المستمرة ضد أذربيجان في الدستور الأرميني وسائر الوثائق التشريعية الأرمينية من أجل توقيع هذه الاتفاقية التي ستكون ضمانًا للسلام المستدام في المنطقة.

خلال الاجتماع تم مناقشة أيضًا مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.