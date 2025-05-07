الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي: الإعلان المشترك يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الفييت نامية الأذربيجانية
باكو، 7 مايو، أذرتاج
قال الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الرئيس إلهام علييف في باكو 7 مايو إن العلاقات بين البلدين حظيت على الدوام بتقويتها من طرف قادة البلدين وشعبيهما.
وأضاف الأمين العام لام اننا توصلنا إلى نتائج حسنة في مجالات السياسة والدبلوماسية والطاقة والدفاع والتجارة وغيرها وقد تبنينا الإعلان المشتركة بشأن إقامة شراكة استراتيجية على هذا الأساس وذلك يفتح عهدا جديدا وصفحة جديدة في تاريخ علاقات البلدين مؤكدا على ثقته في تمكن الطرفين في المستقبل القريب من المزيد من تعميق العلاقات الثنائية وتوسيعها.
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