وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي

باكو، 7 مايو، أذرتاج

ناقش وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في 7 مايو على هامش زيارته الرسمية العراقَ مسائل العلاقات الثنائية الأذربيجانية العراقية والتعاون البرلماني وسائر الشؤون الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير بايراموف إلى أن العلاقات بين أذربيجان والعراق التي تقوم تاريخياً على الصداقة والاحترام المتبادلين قد تطورت في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والإنسانية مؤكداً أن العلاقات البرلمانية تُعد من المكونات المهمة لهذه العلاقات.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين الهيئات التشريعية في تعزيز التفاهم مشيراً إلى توفر أرضية مناسبة لتوسيع هذا التعاون بشكل أكبر.

كما تم خلال اللقاء التطرق بالتفصيل إلى مسائل الأمن الإقليمي والدولي والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن الحقائق القائمة في منطقة جنوب القوقاز في الفترة ما بعد النزاع وجهود أذربيجان في مجالات إعادة البناء والإعمار والإصلاح واسعة النطاق التي تنفذها في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني وإزالة الألغام وبناء السلام.