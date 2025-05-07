وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

رئيسة المجلس الوطني تلتقي الرئيس الإماراتي

باكو، 7 مايو، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجانية صاحبة غفاروفا خلال زيارتها الرسمية الإمارات العربية المتحدة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهد اللقاء التأكيد على تطور التعاون بين أذربيجان والإمارات في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرهما كما أُشير إلى أن الحوار السياسي القائم بين قائدي البلدين وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية المحددة قد أسهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم في توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين. من جهتها شكرت صاحبة غفاروفا على كرم الضيافة ونقلت تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بينما طلب الرئيس الإماراتي نقل تحياته إلى نظيره الأذربيجاني.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية، بما في ذلك التعاون ضمن المنظمات البرلمانية الدولية. وأُشير إلى أن مذكرة التفاهم التي وُقعت بالأمس بين المجلس الوطني الأذربيجاني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون البرلماني.

كما أُبرزت أهمية تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية ولا سيما في التعليم والعلوم والثقافة وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الروابط بين الشعوب عبر الفعاليات الثقافية والعلاقات بين المدن والمناطق.

وتناول اللقاء أيضاً تبادل الآراء حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

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