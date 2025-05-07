سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 25 دولارا

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زلزال بمحافظة قوصار الأذربيجانية
- [10:55]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:45]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:42]
رئيسة المجلس الوطني تلتقي الرئيس الإماراتي
- 07.05.2025 [22:27]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي
- 07.05.2025 [22:13]
مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي
- 07.05.2025 [21:55]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي
- 07.05.2025 [21:12]
وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نظيره العراقي الشؤون الإقليمية
- 07.05.2025 [20:55]
حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث
- 07.05.2025 [20:30]
الأميرة المغربية للا حسناء تزور مجمع التعليم المدرسي في باكو
- 07.05.2025 [18:28]
الأميرة المغربية للا حسناء تتعرف على مركز الموقام الدولي
- 07.05.2025 [15:58]
غرس أكثر من 200 شجرة في بيلقان ضمن عام الدستور والسيادة
- 07.05.2025 [15:39]
أذال تعلن تأخر الرحلتين من باكو إلى موسكو وتأجيل الأخرى الى مومباي
- 07.05.2025 [13:37]
إسلام آباد: الهند تستهدف موارد المياه الباكستانية
- 07.05.2025 [12:39]
وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات العسكرية ضد باكستان
- 07.05.2025 [11:19]
لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر
- 07.05.2025 [11:00]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 07.05.2025 [10:46]
سعر برميل من النفط الأذربيجاني يقترب من 65 دولار
- 07.05.2025 [10:39]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 07.05.2025 [10:37]
مؤتمر "تراث حيدر علييف: دستور أذربيجان واستعادة سيادتنا" يعقد في خانكندي
- 07.05.2025 [10:32]
وزير الخارجية يزور العراق
- 07.05.2025 [10:20]
رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان
- 06.05.2025 [22:15]
بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي
- 06.05.2025 [21:24]
بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية
- 06.05.2025 [20:42]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء
- 06.05.2025 [20:16]
بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي
- 06.05.2025 [19:11]
رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو
- 06.05.2025 [18:15]
وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
- 06.05.2025 [16:30]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء بيلاروس – تـــحديــث
- 06.05.2025 [16:10]
رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.05.2025 [14:46]
نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا
- 06.05.2025 [14:27]
رئيس وزراء بيلاروس يزور مقبرة الشرف
- 06.05.2025 [12:08]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 06.05.2025 [10:54]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 06.05.2025 [10:51]
أذربيجان والسعودية تتعاونان في مجال الرقمنة
- 05.05.2025 [21:52]
توقيع عدد من الوثائق في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي
- 05.05.2025 [19:42]
إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي بمبادرة ليلى علييفا
- 05.05.2025 [19:19]
ألكسندر أوسمولوفسكي: تعمل في بيلاروس 156 شركة برأس مال أذربيجاني
- 05.05.2025 [19:03]
أذربيجان تقدمت 4 مراتب بين شركاء بيلاروس التجاريين
- 05.05.2025 [18:43]
رئيسة المجلس الوطني تزور الإمارات
- 05.05.2025 [18:24]
نتائج الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى
- 05.05.2025 [18:19]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي في باكو
- 05.05.2025 [16:57]
توقيع وثيقة التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومتي أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [16:53]
مذكرة تفاهم بشأن الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي بين أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [16:31]
رئيس وزراء بيلاروس: أذربيجان وبيلاروس تربطهما شراكة استراتيجية
- 05.05.2025 [15:40]
عقد اجتماع موسع بين رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس
- 05.05.2025 [15:22]
الأميرة المغربية للا حسناء تزور مقابر الشهداء في باكو
- 05.05.2025 [14:40]
السفير: هنغاريا تصدر إلى أذربيجان الأدوية منذ 1993م
- 05.05.2025 [14:31]
رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 05.05.2025 [12:38]
تطهير مساحة 1416.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 05.05.2025 [11:56]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 05.05.2025 [11:53]
سعر برميل النفط يستمر في الانخفاض
- 05.05.2025 [11:50]
تدشين لوحة تذكارية بمعسكر الاعتقال زاكسنهاوزن تخليدا لذكرى أسرى أذربيجان
- 05.05.2025 [11:28]
نتائج الجولة الثالثة والثلاثين بدوري الممتاز
- 05.05.2025 [11:03]
باكو تستضيف المؤتمر الدولي المكرس لصناعة الصيدلية في أذربيجان
- 05.05.2025 [10:37]
ليلى علييفا تحضر حفل اختتام مهرجان اليوغا
- 05.05.2025 [09:52]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تشاركان في كأس الصداقة لنزلاء دور الأيتام
- 05.05.2025 [09:33]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مهرجان باكو الدولي للسجاد
- 05.05.2025 [00:32]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
- 04.05.2025 [22:40]
وفد حكومة أذربيجان يزور سوريا
- 04.05.2025 [20:02]
الأميرة المغربية تشارك بصفتها ضيفة شرف في مهرجان باكو الدولي للسجاد
- 04.05.2025 [19:31]
رئيس إدارة مسلمي القوقاز باشازاده يستقبل بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
- 04.05.2025 [19:15]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران محافظة أوردوباد النخجوانية – صور
- 04.05.2025 [15:52]
تكريم فائزي ماراثون باكو 2025مـ
- 04.05.2025 [15:18]