زلزال بمحافظة قوصار الأذربيجانية

باكو، 8 مايو، (اذرتاج)

وقع زلزال بقوة 3.4 درجات في محافظة قوصار في الساعة 00:07 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية كانت على عمق 8 كلم تحت سطح الأرض.