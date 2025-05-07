باكو، 8 مايو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الأعمال الأذربيجاني والفيتنامي بين وكالة أذربيجان لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا والجمعية الوطنية لريادة الأعمال في جمهورية فييت نام الاشتراكية في "بيت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في باكو" على هامش زيارة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الوثيقة تم توقيعها من قبل رئيس مجلس إدارة كوبيا أورخان محمدوف ورئيس جمعية "VINEN" دينه فييت هوا.

وسيعمل مجلس الأعمال الأذربيجاني الفييتنامي على دعم مبادرات رجال الأعمال من كلا البلدين والمساعدة في إقامة اتصالات بين رجال الأعمال وتنظيم الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات التي قد تكون مفيدة في تطوير العلاقات التجارية بين الطرفين. وفي المرحلة الأولية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد الرؤساء المشاركين لمجلس الأعمال الأذربيجاني الفيتنامي وجذب رجال الأعمال من كلا البلدين إلى المجلس.

وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الناشئة عن مذكرة التفاهم ذات الصلة وكذلك حول التعاون بين دوائر الأعمال في كلا البلدين وفرص توسيع هذه العلاقات على هامش اللقاء بين وكالة أذربيجان لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا أورخان محمدوف ورئيس الجمعية الوطنية مجلس لريادة الاعمال في جمهورية فييت نام الاشتراكية دينه فيت هوا.

كما اطلع رئيس جمعية "VINEN" نشاط "بيت كوبيا في باكو" والخدمات الحكومية (G2B) وB2B المقدمة لرواد الأعمال هناك.