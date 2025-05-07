باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة هندية

إسلام آباد، 8 مايو، (أذرتاج)

أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى الفريق أحمد شريف شودرى أن القوات المسلحة الباكستانية اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة هندية فى مواقع متعددة.

وذكرت وكالة أذرتاج أن أحمد شريف شودري شدد أن الهند ارتكبت عملا عسكريا مفتوحا آخر ضد باكستان بإرسال طائرات هاروب بدون طيار إلى عدة مواقع قائلا إن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للقتال.

يذكر أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الهندية على باكستان وصلت إلى 31 شخصا وأصيب 57 شخصا في ضربات صاروخية.

وأشار الفريق شودري إلى أن القوات الهندية تنفذ هجمات على طول خط السيطرة وتستهدف السكان والمدنيين.