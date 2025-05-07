الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 8 مايو، (اذرتاج)

اختتم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام اليوم زيارة الدولة التي قام بها أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار حيدر علييف الدولي بباكو العاصمة على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تو لام وزوجته السيدة نو فون لي على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني ألنور محمدوف ومسؤولون آخرون.