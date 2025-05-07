الرئيس التركي يعرب عن تضامن بلده مع باكستان

أنقرة، 8 مايو، (أذرتاج)

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوتر المتصاعد في أعقاب الضربات الهندية على الأراضي الباكستانية في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس التركي أعرب عن تضامنه مع إسلام آباد وقدم تعازيه لأسر وأقارب الباكستانيين المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب الرئيس التركي عن دعمه للسياسة المتوازنة التي تنتهجها باكستان ووصف مبادرة إسلام آباد لإجراء تحقيق دولي شفاف وموضوعي في الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير بأنها طرحت في الوقت المناسب.

وأكد أردوغان أن أنقرة مستعدة لتقديم أية مساهمة ممكنة لمنع التوتر في جنوب آسيا معربا عن ثقته بأن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الاتجاه.