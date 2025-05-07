وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركماني مسائل التعاون في بحر الخزر

باكو، 8 مايو، (أذرتاج)

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 8 مايو محادثة هاتفية مع نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية رشيد مردوف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزيرين ناقشا المسائل الراهنة المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين وفقا لجدول الأعمال الحالي. وأعرب الوزيران عن ثقتهما في أن الصداقة التقليدية والعلاقات الأخوية التي كانت قائمة تاريخيا بين الشعبين ستستمر في التطور بشكل أكبر على أساس علاقات الشراكة بين أذربيجان وتركمانستان.

وتمت الإشارة إلى ضرورة الحوار السياسي على مستوى رئيسي البلدين والى تبادل الزيارات المتبادلة وكذلك إلى المشاورات بين وزارتي الخارجية في تطوير العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزيران الأمن الإقليمي ومسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية وبحر الخزر.

وتم خلال المحادثة الهاتفية تبادل وجهات النظر حول المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى ذات الاهتمام المشترك.