تأهل كرة القدم المغربية لربع نهائي كاس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة

الرباط، 8 مايو، شعيب بغادى، أذرتاج

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس الاربعاء، من كسب ورقة التأهل لربع نهائي كاس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة المقامة بمصر، وذلك بفضل فوزه على نظيره التونسي (3 ـ 1) برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج، ان في اللقاء الاخر المتعلق بنفس المجموعة الثانية، انتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب كينيا مع نظيره النيجيري بالتعادل (2 ـ 2)، وهي نتيجة جعلت العناصر المغربية تحتل صدارة ترتيب المجموعة بسبع نقاط، في الوقت الذي عادت فيه الرتبة لثانية لمنتخب نيجيريا برصيد خمس نقاط، متقدما عن المنتخب التونسي الذي احتل الصف الثالث بــ 3 نقاط، متبوعا بكينيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتجدر الإشارة أن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، سيواجه في دور ربع النهائي، الفريق المحتل للصف الثانية في المجموعة الأولى.