رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي

باكو، 8 مايو، أذرتاج

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف في الثامن من مايو أيار اليوم مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي تو لام على هامش زيارته البلد.

ومت التأكيد انه تتمتع العلاقات بين أذربيجان وفييت نام بتقاليد عريقة وغنية.

وقد أرسى أسس هذه العلاقات الزعيم الوطني حيدر علييف والرئيس هو شي منه. فقد زار هو شي منه أذربيجان عام 1959، بينما زار حيدر علييف فييت نام عام 1983، مما أسس لبدء الصداقة بين الشعبين. أعقبت هذه الزيارات مساعدات اقتصادية وعلمية تقنية قدمها الاتحاد السوفييتي لفييت نام، وتم إرسال آلاف الأذربيجانيين المختصين للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية وصناعة النفط في البلاد. وخلال العهد السوفييتي، تلقى نحو خمسة آلاف طالب فيتنامي تعليمهم في أذربيجان. وخلال زيارة تو لام، تم افتتاح معرض ونصب تذكاري مكرّس لذكرى هو شي منه في جامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة. وانطلاقاً من الإرث الذي تركه الزعيمان، تواصل قيادتا البلدين اليوم تعزيز علاقات الصداقة بإرادة سياسية قوية.

وقد ساهمت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف إلى فيتنام عام 2014 بشكل كبير في تطوير العلاقات.

وتمّ تقييم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المحافل الدولية بشكل إيجابي، كما تم التأكيد على المستوى الرفيع للحوار بين الحزبين الحاكمين.

وناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والثقافة. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة في هانوي.

ووجه تو لام دعوة إلى رئيس وزراء أذربيجان، علي أسدوف لزيارة فييت نام باسم رئيس وزراء بلاده.