وكالتا أذربيجان وونا الفييت نامية تتبادلان اتفاقية التعاون

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تبادلت وكالتا أذربيجان الحكومية للأنباء أذرتاج مع وكالة فييت نام للأنباء ونا اتفاقية التعاون الموقعة 7 مايو خلال اجتماع منعقد بمقر أذرتاج 8 مايو جمع بين رئيسي الوكالتين.

كما ناقش رئيس وكالة أذرتاج وقار علييف مع المديرة العامة لوكالة ونا فو فييت ترانق آفاق التعاون بين الوكالتين.

وأشار الطرفان إلى ثقتهما في زيادة الاتفاقية المحدثة من تكثيف علاقات التعاون وتبادل المعلومات.

وقيل إن أذربيجان تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 150 للصحافة الوطنية فيما دعا رئيس أذرتاج المديرة العامة لوكالة ونا للاشتراك في منتدى شوشا الدولي للإعلام المقرر تنظيمها في شهر يوليو 2025م.

ثم جرى تبادل وثائق الاتفاقية الموقعة التي تشمل تنظيم تدريبات مشتركة للصحفيين والإعلاميين وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والتقانة المبتكرة.

كما تعرف وفد وكالة ونا على هامش الزيارة على الظروف المهيأة لدى أذرتاج حيث أحيط الوفد الفييت نامي علما بفعاليات أقسام الوكالة التي تبث أنباءها باللغات الثمانية بجانب تفقده مقتنيات متحف أذرتاج.