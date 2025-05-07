خطوط أذربيجان الجوية تعلن تأجيل الرحلتين إلى موسكو

باكو، 8 مايو، أذرتاج

أعلنت شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال عن تأجيل رحلتيها المقررتين من باكو إلى مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو في عاصمة الاتحاد الروسي موسكو ج2 181 وج2 807.

وأوضحت الشركة في بيان أن السبب يعود إلى استمرار فرض قيود وغلق المجال الجوي في أقسام معينة من مساري الرحلتين في أراضي الاتحاد الروسي.