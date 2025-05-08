وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الفييتنامي

باكو، 8 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نائب رئيس الوزراء الفيت نامي وزير الخارجية بوي تان سون.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وفييت نام ومستقبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وجرت الإشارة إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وصناعة الدفاع وأمن الطاقة والنقل والاتصالات والمجالات الإنسانية فيما شُدد على ضرورة تفعيل هذه الإمكانيات من خلال آليات متعددة بما في ذلك المشاورات السياسية، واستخدام منصات مثل اللجنة الحكومية المشتركة.

كما نوقشت مسائل التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتضامن المتبادل.