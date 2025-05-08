رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 9 مايو، أذرتاج

اتصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا في 8 مايو أيار برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف .

وتم التعبير عن الارتياح من المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات المنعقدة في أبوظبي خلال زيارة رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت الإشارة إلى تطور علاقات البلدين التي تعتمد على الثقة المتبادلة والصداقة تطورا ناجحا مع التشديد على توسع العلاقات الاقتصادية التجارية بما يوافق مع روح الحوار السياسي الموجود وعلى تنفيذ وفود البلدين في مختلف المجالات زيارات متبادلة.

كما تبادل رئيسا الدولتين وجهات نظر حول الشؤون الخاصة بالأجندة الثنائية والإقليمية.